Спецслужбы предотвратили покушение на экс-депутата Верховной рады Киву в Москве

Москва, , 21:01 — REGNUM Сотрудники ФСБ и ГРУ в сентябре 2022 года предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Илью Киву, которое должны были совершить специально прибывшие для этого в Россию наёмные убийцы, рассказал Кива РИА Новости 14 апреля.

Илья Кива Zagittya.com.ua

«Они должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле «Останкино», где я периодически появляюсь. Передвигаюсь я на бронированном автомобиле, поэтому должен был быть выстрел при выходе из автомобиля», — рассказал Кива.

Бывший депутат отметил, что узнал об опасности уже после завершения операции спецслужб по его защите, и поблагодарил сотрудников ГРУ и ФСБ. Убийцами должны были стать бывшие сотрудник спецслужб стран Ближнего Востока, их дальнейшая судьба Киве, по его словам, неизвестна.

Ранее 14 апреля в управлении МВД по Донецкой Народной Республике сообщили о задержании нескольких человек по подозрению в организации покушения на жизнь руководителя главного управления полиции Мариуполя Михаила Москвитина. Попытка убийства была совершена 27 марта, когда был взорван автомобиль Москвитина.