Москва, , 21:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому ответственность за проникновение на ряд объектов будет усилена в рамках административного законодательства. Документ с подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Ужесточена ответственность за вторжение на объекты силовых ведомств, в здания топливно-энергетического комплекса и государственных структур. Подписанный президентом закон вносит корректировки статью 20.17 КоАП. Теперь за самовольное проникновение на особо важные объекты помимо штрафа также предусматриваются арест или обязательные работы. Кроме того, дополнен список таких объектов, к ним теперь также относятся здания, используемые для мобилизации или мобилизационной подготовки.

В списке объектов — подведомственные Росгвардии, МЧС, Службе внешней разведки, органам Федеральной службы безопасности, МВД, учреждений уголовно-исполнительной системы. Самым строгим будет наказание за проникновение на охраняемые объекты Вооружённых сил России, особо важные ТЭП или гособъекты, к коммуникационным сооружениям и специальным грузам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уголовном кодексе России была прописана ответственность за повторное проникновение на подземные и подводные объекты, охраняемые ведомственной охраной и органами государственной охраны. Теперь этот список дополнен.