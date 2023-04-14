Москва, 14 апреля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому ответственность за проникновение на ряд объектов будет усилена в рамках административного законодательства. Документ с подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Ужесточена ответственность за вторжение на объекты силовых ведомств, в здания топливно-энергетического комплекса и государственных структур. Подписанный президентом закон вносит корректировки статью 20.17 КоАП. Теперь за самовольное проникновение на особо важные объекты помимо штрафа также предусматриваются арест или обязательные работы. Кроме того, дополнен список таких объектов, к ним теперь также относятся здания, используемые для мобилизации или мобилизационной подготовки.

«Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект Вооружённых сил РФ, охраняемый объект, защита которого осуществляется органами государственной охраны, подземный или подводный объект, объект топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория опасности, либо на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками национальной гвардии РФ, влечёт наложение административного штрафа в размере от 75 до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или административный арест до 15 суток», — говорится в подписанном президентом документе.

В списке объектов — подведомственные Росгвардии, МЧС, Службе внешней разведки, органам Федеральной службы безопасности, МВД, учреждений уголовно-исполнительной системы. Самым строгим будет наказание за проникновение на охраняемые объекты Вооружённых сил России, особо важные ТЭП или гособъекты, к коммуникационным сооружениям и специальным грузам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уголовном кодексе России была прописана ответственность за повторное проникновение на подземные и подводные объекты, охраняемые ведомственной охраной и органами государственной охраны. Теперь этот список дополнен.