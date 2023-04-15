В Донецкой Народной Республике шахтерам наконец-то погасят задолженности по заработной плате. Министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков уже пообещал, что, как только местное казначейство решит ряд технических вопросов, горняки начнут получить долгожданные выплаты. Донецкие эксперты надеются, что вслед за этим остановится и отток шахтеров на заработки в другие регионы России.

Иван Журенков, , 09:57 — REGNUM Министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики Андрей Чертков заявил 12 апреля о том, что в ближайшее время в ДНР решится вопрос о погашении задолженности перед шахтерами по зарплате — за январь, февраль и первую половину марта. Сообщается, что деньги горняки начнут получать сразу после того, как казначейство проведет ряд необходимых операций

Шахтеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Чертков уже поднимал вопрос о перебоях с выплатами на предприятиях углепрома ДНР. Тогда, по его словам, особенно остро эта проблема сложилась на предприятиях, которые не заняты непосредственно добычей угля.

В октябре прошлого года глава минэнерго рассказал: власти республики надеются получить 2,5 млрд рублей от правительства России, дабы закрыть долги угольных предприятий по зарплатам сотрудникам. Более того, еще минувшим летом шахтерам пообещали поэтапное повышение тарифных ставок и окладов.

На конец 2022 года госсектор угледобывающей отрасли ДНР был представлен пятью государственными унитарными угледобывающими предприятиями. В их состав входят 16 шахт, из которых десять продолжают добывать уголь, пояснял Чертков ТАСС. «Немало шахт находится на оккупированных территориях. Это костяк донбасского пояса», указывал министр. Чертков также добавил: «по ряду причин, в том числе и в связи с боевыми действиями», работы на шахтах останавливались.

Так, в прошлом сентябре из-за обстрелов прекратила работу одна из крупнейших шахт — имени Засядько, о чем тогда сообщал в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. «От постоянных целенаправленных обстрелов шахт они то и дело обесточиваются, приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли, — отмечал республиканский руководитель. — Большие трудности на шахте им. Скочинского: люди продолжают добывать уголь, но как минимум раз в две недели остаются на глубине без света».

Денис Пушилин Официальный сайт Главы ДНР

Еще одной серьезной проблемой для работающих шахт остается нехватка рабочих рук. Отток шахтерских кадров наблюдается в ДНР уже не первый год, рассказал ИА REGNUM депутат Народного совета ДНР, замглавы временной парламентской комиссии по малым угледобывающим предприятиям Дмитрий Чурадзе.

«Люди уезжают на заработки. В другие регионы РФ или, как у нас говорят, «на материк». Много людей пошло воевать. Есть примеры, когда практически вся шахта пошла воевать.

Действительно, сейчас не хватает простых рабочих рук, — сказал Чурадзе. — К счастью, проблемы по заработным платам решат оперативно. За этим сейчас установлен особенный контроль. Поэтому в ближайшее время этот вопрос будет решен. И проблем с этим не будет».

Ситуация с задержками зарплат касалась не всех шахтеров республики, а только определенных предприятий, в основном государственных, рассказал ИА REGNUM зампред комитета Народного совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов. Он также пояснил:

«Еще одна причина задолженности (которая могла достигать трех месяцев) — из-за перерегистрации предприятий».

Юрий Леонов. Кадр из видео с канала «Народный Совет Донецкой Народной Республики»

Вопрос с задержками зарплат, напомним, был поднят местными жителями во время визита президента Владимира Путина в Мариуполь. Денис Пушилин на оперативном совещании правительства республики после приезда главы государства признал: «Случаи с задержками зарплат есть и в других городах ДНР, в основном на ресурсоснабжающих предприятиях, и связаны они с переходным периодом». До воссоединения с Россией «часто в силу обстоятельств действовали нестандартные механизмы, которых нет в России, и сейчас все проблемные вопросы, а они разные в различных отраслях, находятся в стадии урегулирования», — цитировала главу ДНР «Комсомольская правда — Донецк».

Одной, пусть и не ключевой, причиной того, что перед шахтерами возникла задолженность по заработным платам, стал переход на работу с российской банковской системой, что потребовало решения множества технических вопросов, отметил депутат Народного совета Леонов.

Что касается оттока рабочих рук с шахт, то он начался гораздо раньше проблем с выплатами заработных плат — и в первую очередь был связан с боевыми событиями, добавил собеседник.

«Где-то год назад, когда ребята взяли в руки оружие и приняли участие в боевых действиях. Часть погибла, а часть находится на фронте. И эта ситуация изменится только после того, как закончится этот конфликт и мы победим, — подчеркнул Леонов. — А до тех пор проблема нехватки кадров очень большая».

«Шахты для того, чтобы оставаться рентабельными, должны выдавать на-гора определенное количество угля. И мы понимаем, что основное развитие шахт — это открытие новых пластов, новых выработок. Иными словами, есть огромный комплекс работ, от которого в итоге зависит и стоимость угля, и общая добыча, и оклады шахтеров», — добавил донецкий депутат.

Развитие — а точнее, восстановление — «станового хребта» донецкой экономики потребует серьезных вложений. Глава минуглэнерго республики Чертков в октябре прошлого года сообщил донецкой «КП», что для восстановления работы одной из крупнейших шахт Донбасса — имени Засядько — нужны инвестиции не менее 2 млрд рублей. Министр заверил, что затраты инвесторов быстро окупятся, поскольку шахта добывает высокорентабельный коксующийся уголь, до начала боевых действий ежегодная выдача на-гора доходила до 1,6 млн тонн в год.

Рабочий в шахте. Донбасс. © Алексей Куденко/ РИА Новости

Планируется передать в частную собственность 10 шахт ДНР, проинформировал Чертков ТАСС в декабре прошлого года. «Заинтересованные лица приезжают… практически подобраны инвесторы для десяти шахт», — сообщил министр. По его словам, бизнес готов вложиться даже в пострадавшие предприятия.

Но здесь возникает всё тот же вопрос: найдут ли работодатели достаточное число горняков, готовых трудиться за среднедонецкую шахтерскую зарплату. Средняя зарплата рабочего на «Макеевугле» составляла 28 209 рублей, пояснил весной 2022 «Вечерней Москве» зампред профсоюза работников угольной промышленности ДНР Георгий Янков.

«Промышленно-производственный персонал — 30 141. Средняя зарплата ведущих профессий — 42 810 рублей. А в общем — 36 042. А до этого уровень среднего заработка был в разы меньше. В январе 2021-го, например, в пределах 14 тысяч. Больше того: отдельные рабочие, которые лучше понимают свое дело, могут получать до 60 тысяч. Возможность зарабатывать у людей есть», — объяснял представитель профсоюза. «Но пока некому, — сетуя на всё тот же отток потенциальных работников. — Тот прирост кадров, который мы получали за счет родившихся с 1985 по 1992 год, закончился».