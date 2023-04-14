Москва, 14 апреля 2023, 20:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военнослужащего во время проведения специальной военной операции, тексты законов размещены 14 апреля на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин
Владимир Путин
(сс) Администрация президента России

Все участники военной спецоперации, а также лица, проживающие или находящиеся в зоне проведения СВО будут признаваться пропавшими без вести, если сведений о месте их пребывания нет в течение полугода (а не 12 месяцев, как это происходит по действующему законодательству).

«Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина (…) нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом, этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан безвестно отсутствующим», — сказано в тексте.

Решение об объявлении участник СВО умершими может быть принято спустя три месяца после признания их судом пропавшими без вести, а в случае, если они пропали без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью — через полгода с момента возникновения таких обстоятельств.

Указанные законы Госдума приняла в апреле 2023 года. Их положения будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года, поясняли депутаты.