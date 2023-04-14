Москва, , 20:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военнослужащего во время проведения специальной военной операции, тексты законов размещены 14 апреля на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин (сс) Администрация президента России

Все участники военной спецоперации, а также лица, проживающие или находящиеся в зоне проведения СВО будут признаваться пропавшими без вести, если сведений о месте их пребывания нет в течение полугода (а не 12 месяцев, как это происходит по действующему законодательству).

«Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина (…) нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом, этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан безвестно отсутствующим», — сказано в тексте.

Решение об объявлении участник СВО умершими может быть принято спустя три месяца после признания их судом пропавшими без вести, а в случае, если они пропали без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью — через полгода с момента возникновения таких обстоятельств.

Указанные законы Госдума приняла в апреле 2023 года. Их положения будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года, поясняли депутаты.