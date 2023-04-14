Суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону по делу о взяточничестве

Ростов-на-Дону, , 20:04 — REGNUM По делу о взятке на два месяца арестован прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александр Алексеев. Об этом 14 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Взятки Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал в отношении Алексеева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — по 13 июня включительно.

Против Алексеева возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». По версии следствия, с конца марта по 13 апреля 2023 года он получил 870 тыс. рублей в качестве взятки через посредников, которые также были задержаны.

Кроме того, решением суда Алексеев отстранен от должности прокурора Железнодорожного района города.

Как сообщало ИА REGNUM, Советский районный суд Брянска взял под стражу бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Её обвиняют в получении взятки в особо крупном размере». По версии следствия, она получила взятку в размере более 1,5 млн руб. через посредника и за это должна была обеспечить фармкомпанию контрактами на поставку лекарств без проведения конкурсов.