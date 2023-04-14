Симферополь, , 20:02 — REGNUM Крымский гарнизонный военный суд 14 апреля признал виновным в неисполнение приказа командира военнослужащего одной из воинских частей на полуострове, виновный приговорён к двум годам колонии-поселения, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Суд ИА REGNUM

«14 апреля 2023 года Крымский гарнизонный военный суд в расположении воинской части огласил обвинительный приговор военнослужащему Миникину Александру Александровичу, который не исполнил приказ командира, отданный в установленном порядке», — сообщил собеседник агентства.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 Уголовного кодекса, виновный приговорён к лишению свободы сроком два года в колонии-поселении.

В начале апреля 2023 года сообщалось, что Севастопольский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника, сержанта Вооружённых сил России, обвиняемого в нарушении правил уставных взаимоотношений и покушении на убийство сослуживца. Инцидент произошел в Мариуполе. По информации следствия, военнослужащий выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, считая, что тот ответственен за гибель подчиненного в бою.