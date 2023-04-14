Госдеп: Запад в ситуации вокруг Украины действует не только против России, но и против Китая

Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Запад в ситуации вокруг военного конфликта на Украине действуют не только против России, но и против Китая, и США должны учиться делать несколько дел одновременно, заявил 14 апреля и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Дерек Хоган Md.usembassy.gov

Россия и Китай прямо заявляют о своём безграничном партнёрстве, Москва якобы просит у КНР поддержку в виде летального оружия, а Пекин извлекает уроки из развития кризиса в Европе, отметил Хоган.

«В долгосрочной перспективе мы должны справляться и с Китаем, и с Россией, потому что они имеют дело друг с другом. Они углубляют своё «партнерство без границ», и мы должны справляться с этим», — заявил представитель Госдепа.

Власти Китая ранее выступили с планом урегулирования ситуации на Украине. Стороны конфликта должны создавать условия для начала мирных переговоров, иного выхода из ситуации не существует, заявил в апреле 2023 года глава МИД Китая Цинь Ган. В Госдепе мирный план Китая подвергли резкой критике, заявив, что немедленное прекращение боевых действий поможет России закрепить «территориальные приобретения».

В Вашингтоне ранее неоднократно высказывали подозрения в том, что Китай оказывает России военную поддержку в конфликте на Украине, и предупреждали Пекин о возможных санкциях. В МИД Китая в ответ, опровергая данные о поставках, отмечали, что такого рода попытки давления на партнёрские отношения Москвы и Пекина неприемлемы.