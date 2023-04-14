Москва, , 19:50 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев подал документы планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР. Об этом 14 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Владимир Минеев. (сс) Classisic.

«Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР», — сказали в команде бойца.

Единый день голосования пройдёт в России 10 сентября 2023 года. Впервые в нём примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

33-летний Минеев провёл 18 боёв смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед, потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.

В октябре 2022 года Минеев был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и получил отсрочку из-за боя с бразильцем Фернандо Родригесом. 18 ноября он победил соперника техническим нокаутом, а 4 декабря сообщил, что приостанавливает спортивную карьеру.