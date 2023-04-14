Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение растений из Красной книги

Москва, , 19:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение растений и грибов, занесённых в Красную книгу России. Подписанный главой государства документ опубликован 14 апреля на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

До принятия этого закона лица, уничтожавшие особо ценные виды объектов растительного мира, не несли уголовной ответственности. Новый нормативный акт дополняет Уголовный кодекс России, также предусматривая ответственность за незаконные приобретение, повреждение, хранение, перевозку, пересылку и продажу редких растений. Ответственностью за нарушение будет лишение свободы и штраф до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, госдума РФ приняла 6 апреля закон о введении уголовной ответственности за уничтожение растений и грибов из Красной книги. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что необходимость принятия документа аргументирована недостаточной защищённостью растений и грибов.