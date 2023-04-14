Путин ратифицировал договоры об экстрадиции и правовом сотрудничестве с Сирией

Москва, , 19:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин ратифицировал несколько договоров между Москвой и Дамаском. Речь идёт о договоре о взаимопомощи в уголовных делах и договоре о выдаче преступников. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Башар Асад и Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В марте российский лидер внёс на на ратификацию в Государственную думу договор с Сирией о взаимной выдаче преступников. Российская и сирийская стороны подписали договор 29 июня 2022 года. В нём говорится, что взаимная выдача предусмотрена за деяния, которые уголовно наказуемы по законодательству обеих сторон. При этом наказание за них должно составлять не менее года лишения свободы. Кроме того, документ регламентирует вопросы об условиях выдачи, а также критериях и основаниях для отказа в ней.

Договор о взаимопомощи по уголовным делам регулирует обязательства сторон по оказанию правовой помощи, её объём, отказ или отсрочку в её оказании, а также порядок возбуждения уголовного дела по запросу одной из сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российский лидер подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве в судебной сфере. В соответствии с документом, Москва и Сухум взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей. Речь идёт о спорах, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.