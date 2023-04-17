Москва, 17 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Москве инвесторы приступили к комплексному развитию 11 участков бывших промзон, а также неэффективно используемых территорий. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Правообладатели недвижимости, а также компании, определенные по результатам торгов, сегодня реализуют 11 проектов комплексного развития территорий в столице. Они возведут свыше 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости», — сообщил Ефимов. Он добавил, что на 2,8 млн кв. м появится жилая застройка, в то время как оставшиеся 2 млн кв. м займут производственные, общественные и деловые объекты. Комплексное развитие этих территорий даст городу 44,5 тыс. рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

Проекты реализуются в пяти городских округах. Самый крупный из них — это реорганизация промзоны «Автомоторная», реализуемый компанией MR-Group. Среди других проектов — строительство делового центра площадью 50 тыс. кв. м на Дмитровском проезде и реорганизация бывшей промзоны «Коровино», где будут построены производственные и общественно-деловые объекты.