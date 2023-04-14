Москва, 14 апреля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Все дети украинских граждан, отдыхавшие в Краснодарском крае и задержавшиеся с возвращением, переданы родственникам. Об этом 14 апреля сообщила уполномоченный по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Дарья Иванова ИА REGNUM Лагерь

В конце лета — осенью 2022 года детей из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей родители отправили в здравницы юга России. Некоторых их них долго не могли забрать из-за изменения линии фронта и других причин.

«Сегодня за последним мальчиком из группы, отдыхавшей в Краснодарском крае, приехала бабушка. Мне прислали видео с их встречи — они очень соскучились и рады воссоединению», — написала Львова-Белова.

Она добавила, что ещё в Крыму остаются восемь детей. За последние 10 дней родственники приехали в республику за шестью детьми.

Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тыс. детей вернулись в семьи из лагерей отдыха, отметила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Львова-Белова заявила, что власти Украины не посылали России официальных запросов о возвращении украинских детей. Она отметила, что не было ни одного факта и ни одного документа украинской стороны, кроме заявлений в соцсетях и СМИ.