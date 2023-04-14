Санкт-Петербург, 14 апреля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца подростка, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в одной из школ. Об этом 14 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Отмечается, что суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании 16-летнему подростку меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в петербургской школе травмы получили пятеро детей. Всем оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Стрельбу устроил 16-летний девятиклассник. По информации правоохранителей, сначала он несколько раз выстрелил в сверстников рядом со школой, возле остановки общественного транспорта. Затем он продолжил стрельбу внутри здания. СК РФ возбудил уголовное дело.