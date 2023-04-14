Варшава, 14 апреля 2023, 19:21 — REGNUM Руководивший наёмниками из «Интернационального легиона» украинской армии 45-летний Михал Журек был ликвидирован в зоне соприкосновения. Он получил ранение в голову и умер в больнице, сообщило 14 апреля польское агентство PAP.

Наемники на Украине
Наемники на Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Наёмник скончался 25 марта, но информация об этом долгое время скрывалась. После ранения его госпитализировали в Днепропетровск, где он умер. Похоронили Журека в Польше. У него осталось четверо детей, в том числе трое — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были ликвидированы три наёмника ВСУ. Убиты в Донбассе американец Эдвард Уолтер Уилтон, колумбиец Уилфридо Карабальо Ромер и грузинский боевик Арсен Кецбая.

В начале апреля также был уничтожен восьмой по счёту французский наёмник ВСУ, он был убит под Артёмовском.