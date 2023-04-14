РАР: в Артёмовске ликвидирован один из командиров легиона наёмников ВСУ Михал Журек

Варшава, , 19:21 — REGNUM Руководивший наёмниками из «Интернационального легиона» украинской армии 45-летний Михал Журек был ликвидирован в зоне соприкосновения. Он получил ранение в голову и умер в больнице, сообщило 14 апреля польское агентство PAP.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Наёмник скончался 25 марта, но информация об этом долгое время скрывалась. После ранения его госпитализировали в Днепропетровск, где он умер. Похоронили Журека в Польше. У него осталось четверо детей, в том числе трое — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были ликвидированы три наёмника ВСУ. Убиты в Донбассе американец Эдвард Уолтер Уилтон, колумбиец Уилфридо Карабальо Ромер и грузинский боевик Арсен Кецбая.

В начале апреля также был уничтожен восьмой по счёту французский наёмник ВСУ, он был убит под Артёмовском.