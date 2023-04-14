Москва, 14 апреля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Райффайзенбанк демонтирует вывески с крыш ряда зданий в Москве ввиду пересмотра потребностей в наружной рекламе. Об этом 14 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы банка.

К.Артём.1 Райффайзенбанк

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», — сказал он.

Ранее рекламную конструкцию Райффайзенбанка убрали с крыши здания Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. Это произошло на фоне появления информации о постепенном снижении деловой активности банка в России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля Райффайзенбанк отказался от подключения новых пакетов услуг «Зарплатный». Такое решение было принято на основе «анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры».