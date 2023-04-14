В Белгородской области пограничники сбили электронными ружьями три дрона ВСУ

Белгород, , 20:26 — REGNUM В Белгородской области возле границы с Украиной сотрудники погранслужбы посадили на землю три беспилотных летательных аппарата, отправленных в Россию украинской армией. Дроны нейтрализовали с помощью электронных ружей, сообщил 14 апреля Telegram-канал Shot.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российские военнослужащие в том числе лишили связи и приземлили беспилотник со взрывчаткой Грайворонском районе возле села Дроновка. Аппарат не взорвался.

Затем были нейтрализованы ещё два беспилотника, находившиеся в России с разведывательными целями. Один из них обнаружили и посадили у села Щетиновка Белгородского района, другой — в Грайворонском районе.

Во время операций с вражескими беспилотниками никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее беспилотник ВСУ упал рядом с Запорожской АЭС. Его удар по этом объекту мог стать причиной техногенной катастрофы. Предположительно, целью беспилотника была инфраструктура атомной электростанции.