Москва, 14 апреля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. За смену пола детям следует наказывать пожизненным заключением не только «сумасшедших родителей», но и всех остальных соучастников таких действий, заявил 14 апреля заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

Переславская епархия РПЦ Митрополит Иларион

Так он прокомментировал высказывания американского предпринимателя Илона Маска о том, что за смену пола детям должно грозить пожизненное заключение родителям и врачам. Маск таким образом поддержал инициативу губернатора Флориды Рональда Десантиса о запрете смены пола несовершеннолетним гражданам.

«Отрадно, что люди, которые понимают в техническом прогрессе и высоких технологиях, демонстрируют уважение к традиционным ценностям. Несомненно, за калечение детей под предлогом коррекции «гендера» пожизненный срок будет в самый раз, не только для сумасшедших родителей, но и для всех возможных соучастников», — написал Кипшидзе в своём Telegram-канале.

Ранее медицинский совет Флориды запретил использовать блокаторы полового созревания, проводить гормональные терапии или хирургические операции для лечения гендерной дисфории у лиц младше 18 лет. Кроме того, Десантис подписал закон, запрещающий проведение аборта после шестой недели беременности.