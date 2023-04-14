Москва, 14 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Закрытие ряда районов и воздушного пространства в южной части Охотского моря планируется в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Никольский/РИА Новости Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота

«В рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин проинформировал иностранных военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. В рамках внезапной проверки он выполняет торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы, а также отрабатывает поражение корабельных групп и наземных объектов.