Москва, , 18:47 — REGNUM Появление на табло аэропорта Внуково сообщения о прямом рейсе в Тбилиси было вызвано техническим сбоем, сообщили представители аэропорта 14 апреля.

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

«В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения», — отметили представители аэропорта.

Ранее 14 апреля очевидцы сообщали, что на табло Внуково появилась информация о прямом рейсе в Тбилиси авиакомпании Georgian Airways.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в Грузию, а в Министерстве транспорта России заявили о запрете на полёты в страну для грузинских авиакомпаний. Эти шаги стали ответной мерой на агрессию в отношении российских депутатов, принимавших участие в Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В январе 2023 года на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что он надеется на появление условий для скорого возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.