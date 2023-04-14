Во Внуково объяснили техническим сбоем появление на табло рейса в Грузию
Москва, 14 апреля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Появление на табло аэропорта Внуково сообщения о прямом рейсе в Тбилиси было вызвано техническим сбоем, сообщили представители аэропорта 14 апреля.
«В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения», — отметили представители аэропорта.
Ранее 14 апреля очевидцы сообщали, что на табло Внуково появилась информация о прямом рейсе в Тбилиси авиакомпании Georgian Airways.
В июле 2019 года президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в Грузию, а в Министерстве транспорта России заявили о запрете на полёты в страну для грузинских авиакомпаний. Эти шаги стали ответной мерой на агрессию в отношении российских депутатов, принимавших участие в Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
В январе 2023 года на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что он надеется на появление условий для скорого возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.