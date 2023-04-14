Казань, , 18:48 — REGNUM Ушёл из жизни 14 апреля 86-летний народный артист России и Татарстана, актёр Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Вадим Кешнер. О его кончине сообщили в пресс-службе театра.

«Светлая память о Вадиме Валентиновиче Кешнере навсегда останется в сердцах коллег, учеников, зрителей, друзей, родных и близких. Наши глубокие соболезнования родным и близким…», — отметили в театре.

Кешнер сыграл более 120 ролей, преподавал в Казанском театральном училище, работал в студии Константина Хабенского. У него в том числе училась актриса Чулпан Хаматова. В театре актёр работал с 1958 года, образование получил в студии при театре им. Качалова.

Кешнер известен ролями Александра Адуева в «Обыкновенной истории», Александра Пушкина в спектакле «Всего 13 месяцев» Юрия Дынова, Уилла в пьесе «Быть или не быть» Уильяма Гибсона и многими другими.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля скончался в возрасте 86 лет советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Он окончил ВГИК, печатался в газетах и журналах, был телеобозревателем, работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, писал книги и многочисленные работы по теории и истории кино, театра, телевидения.