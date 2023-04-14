Москва, 14 апреля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России Александр Фомин проинформировал иностранных военных атташе о проводимой 14 апреля внезапной проверке боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщили в Министерстве.

Алексей Никольский/РИА Новости Моряки на палубе фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе, на котором проинформировал о начавшейся внезапной проверке сил (войск) Тихоокеанского флота», — сказано в сообщении Министерства.

Проверка проводится по решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, рассказал Фомин военным атташе.

В рамках учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие воздушного пространства некоторых районов в южной части Охотского моря, а также в заливе Петра Великого и Авачинском заливе, отметил заместитель министра.

В Минобороны подчеркнули, что доведение до дипломатов информации о проведении проверки — проявление добровольной открытости со стороны России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 14 апреля Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. В рамках внезапной проверки ТОФ выполняет торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы, а также отрабатывает поражение корабельных групп и наземных объектов.

Проверка проводится в три этапа, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов. На первом этапе Тихоокеанский флот должен быть приведён в степень полной боевой готовности, в ходе второго должно быть обеспечено развёртывание сил постоянной готовности в районы боевой подготовки, на третьем этапе — практически отработаны учебно-боевые задачи.