Минобороны: штурмовые отряды «Вагнера» ведут интенсивные бои в западных районах Артёмовска

Москва, , 18:25 — REGNUM В Артёмовске (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды «Вагнера» при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжают бои за западные районы города. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

«На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнера» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артёмовска», — сказал Конашенков.

Он отметил, что им оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск, действующие на флангах. Они пресекают попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и ввести резервы.

Кроме того, авиация Южной группировки войск совершила 14 самолёто-вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске ликвидирован офицер Главного управления разведки минобороны Украины Виталий Курсов. Его уничтожили 7 апреля бойцы отряда «Вагнер». Курсов участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и считался ветераном так называемой АТО.