Мариуполь, ДНР, 14 апреля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В организации покушения на жизнь руководителя главного управления полиции Мариуполя Михаила Москвитина подозревают несколько человек. Их задержали 14 апреля на территории Донецкой Народной Республики, сообщил 14 апреля Telegram-канал управления МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Операцию по задержанию проводили сотрудники центра противодействия экстремизму МВД по ДНР и представители регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ полиции Михаила Москвина», — следует из сообщения МВД по республике.

Москвитина пытались убить утром 27 марта. Его автомобиль был взорван.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник полиции Мариуполя в момент взрыва находился на расстоянии в несколько метров от машины. Он получил лёгкую контузию и сейчас чувствует себя нормально. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, в автомобиле Москвитина было заложено порядка 400 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте.