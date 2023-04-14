Эксперт Дандыкин объяснил, зачем понадобилась срочная проверка боеготовности Тихоокеанского флота

Москва, , 18:31 — REGNUM Проверка боеготовности нужна для оборонительных целей и демонстрации защиты своих границ, заявил в беседе с ИА REGNUM военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота.

Тихоокеанский флот Mil.ru

«Это просто подготовка, проверка. Кто-то подумал, что если мы (Россия — ред.) сосредоточены на СВО, то у нас нет возможности защитить другие рубежи государства. Но ресурсы есть в полной мере. Надо держать порох сухим на всех направлениях. В том числе и на востоке», — отметил военный эксперт.

По мнению Дандыкина, срочная проверка говорит о нарастающем напряжении на восточных границах России. Он напомнил про спор с Японией относительно принадлежности Южных Курил.

«Чувствуется определенное напряжение. Токио открыто заявило, что Южные Курилы — это их земля, которую мы (Россия — ред.) должны им отдать. Также противник с восточной границы — США. Америка формирует силовой блок, замешан вопрос с Китаем, Тайванем. Поэтому и объявлена такая проверка. Причины видимые», — пояснил капитан I ранга.

14 апреля с 09:00 по владивостокскому времени весь Тихоокеанский флот России был поднят по тревоге. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил внезапную полную проверку боеготовности ТОФ. Задачей мероприятия Минобороны назвало наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. В частности, военные отработают противодействие атаке противника на Сахалин и Курилы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проверку обычными плановыми учениями.