Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию

Минск, , 18:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осуждённой россиянки Софьи Сапеги о передаче её в РФ для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусское ведомство направило Москве согласие на передачу гражданки РФ. Её передадут российской стороне после получения гарантий исполнения приговора.

Софья Сапега © Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

В мае 2021 года Сапегу задержали в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Этот канал в Белоруссии признан экстремистским и террористическим.

Год спустя Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной по статьям УК Белоруссии об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих, повлёкших вред потерпевшим.

12 апреля российская гражданка дала согласие на экстрадицию в РФ.