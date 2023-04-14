Москва, 14 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. В Москве сотрудник дорожно-патрульной службы приобрёл автомобили люксовых марок и инсценировал аварии ради заработка. Об этом 14 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС.

По данным канала, полицейский приобрёл автомобили люксовых марок Bentley, Porsche и Jaguar для заработка на подставных авариях. Он оформил машины на своих сообщников, после чего договаривался с владельцами ВАЗов о срежиссированных дорожных авариях. После этого приезжал на место в качестве сотрудника ДПС и оформлял происшествие.

В результате страховая компания выплачивала компенсацию, большую часть которой полицейский забирал себе. Частота аварий привлекла внимание коллег, в итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, сын бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания Александр Бушков насмерть сбил женщину в центре Новосибирска и скрылся с места ДТП. Отмечается, что виновник аварии был пьян, когда находился за рулём. 45-летняя женщина погибла от полученных травм.