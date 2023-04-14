Вашингтон, 14 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Палата представителей конгресса США на следующей неделе, 17–23 апреля, рассмотрит проект резолюции об инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper, упавшим в Чёрное море в марте 2023 года, соответствующая информация появилась на сайте конгресса 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Резолюция, подготовленная представителями Республиканской (Брэндон Уильямс) и Демократической партий (Джим Коста), предполагает осуждение действий России в этом инциденте.

«Палата представителей осуждает безрассудные действия российских военнослужащих и подтверждает, что США не откажутся от применения своих беспилотных аппаратов в международном воздушном пространстве в регионе Черного моря», — сказано, в частности, в проекте.

14 марта 2023 года беспилотник MQ-9 военно-воздушных сил США, двигавшийся с выключенными транспондерами и направлявшийся в сторону России с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, упал в воды Чёрного моря. Перед этим для сопровождения беспилотного аппарата в воздух были подняты два истребителя Су-27, но в контакт с MQ-9 они не вступали, беспилотник упал из-за собственного резкого маневрирования, сообщили в Минобороны.

В апреле 2023 года The Washington Post со ссылкой на материалы Пентагона, попавшие в социальные сети, сообщила, что глава минобороны США Ллойд Остин после данного инцидента приказал американским военным пилотам не приближаться к Крыму.