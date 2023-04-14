Монте-Карло, Монако, 14 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Дании Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

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Медведев один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету его соперника подал один эйс, две ошибки на подаче и три брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Руне сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Янником Синнером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. При этом на протяжении игры он эмоционально реагировал на неудачные моменты. В одном из эпизодов он со всей силы отправил мяч в щиты, в другом — повредил сетку. Также он спорил со зрителями.

После игры Медведев извинился перед Зверевым за своё поведение в матче. Тем не менее, тот назвал российского теннисиста одним из самых нечестных теннисистов в мире.