DN: США провели испытания лазерной системы ПВО для уничтожения беспилотников

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Военные Соединённых Штатов Америки провели успешное испытание прототипа лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО), предназначенной для уничтожения беспилотных летательных средств. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление главы управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберта Рэша.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Испытания проводились на крупном полигоне Юма в Аризоне.

«Сбитые дроны усеяли полигон… в Аризоне во время боевой стрельбы прототипов системы противовоздушной обороны ближнего действия на базе боевых автомобилей Stryker с лазерами мощностью в 50 киловатт», — говорится в материале.

По словам генерал-лейтенанта, лазеры хорошо справляются с БПЛА, но ещё существуют сложности с поражением ракет, артиллерийских и минометных снарядов. Несмотря на высокую стоимость разработки систем ПВО, один выстрел из лазера обходится дешевле, чем с использованием обычного боеприпаса, добавил Рэш.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты провели в КНДР. По данным СМИ, Северная Корея испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18».