Вашингтон, 14 апреля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Файлы с сверхсекретной информацией Пентагона мог опубликовать в соцсетях школьник. О такой версии сообщил 14 апреля американский телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Изначально данные появились на платформе Discord, а уже после этого попали на другие крупные сервера. Как предполагается, там их публиковал несовершеннолетний пользователь Lucca. В том числе документы появились на сайте сообщества любителей игры Minecraft и на другой платформе с сотнями тысяч пользователей.

Ребёнка, размещавшего фото документов, характеризуют как «гиперактивного, который постоянно хочет всем всё рассказать». Его предполагаемый отец отказался комментировать ситуацию, подчеркнув, что речь идёт о несовершеннолетнем. Имя и возраст школьника не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в интернет попали более ста сверхсекретных документов, в некоторых из них была информация о положении дел в украинской армии и планах США по Украине. 13 апреля был задержан подозреваемый по делу об утечке этих данных, им оказался служащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра. 14 апреля ему предъявили обвинения, далее дело намерены передать на рассмотрение из Бостона в Вашингтон.