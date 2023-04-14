Опубликовано видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Артемовск, , 17:59 — REGNUM В сети появилось видео, как в каску бойца ЧВК «Вагнер» попала пуля украинского снайпера. Кадры 14 апреля опубликовало РИА Новости в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, как в ходе перестрелки в Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР российский военный выглядывает из укрытия. В этот момент в его каску попадает пуля.

Пуля не пробила каску военнослужащего. Он остался невредим и отошёл к сослуживцам. Голос за кадром называет его «счастливым человеком», а затем сообщает остальным, что работает украинский снайпер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети распространилось видео, на котором запечатлено, как пуля пролетела рядом с головой военнослужащего ВСУ. Отмечается, что, прячась в одной из квартир жилого дома, он подошёл к оконному проёму, начал вести обстрел и получил в ответ автоматную очередь. В этот момент рядом с его головой пролетела пуля, которая попала в стену.