Посол России в США Антонов заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона всё больше раздражителей

Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Количество раздражителей в дипломатических отношениях России и США увеличивается, а ситуация постоянно деградирует, заявил 14 апреля ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол России в США Анатолий Антонов © Александр Щербак/ТАСС

«По-прежнему сохраняется большое количество неурегулированных вопросов. Это и ограничение срока действия виз для дипломатов, и задержки с их выдачей новым сотрудникам», — рассказал Антонов.

Российская дипломатическая собственность отобрана властями США, и возвращать её Вашингтон не собирается, отметил посол. У сотрудников миссии возникают проблемы с поездками за пределы столицы США, что крайне затрудняет оказание помощи согражданам, живущим в других частях страны, добавил Антонов.

В марте 2023 года посол заявил, что в дипломатической миссии РФ намерены продолжать взаимодействие с представителями власти США и надеются на аналогичный настрой американских политиков. Такое взаимодействие, в том числе по линии министерств обороны, необходимо, чтобы избежать «непреднамеренных коллизий» между двумя ядерным державами, отметил Антонов.