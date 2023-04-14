Военкор Коц: офицер ГУР МО Украины Курсов ликвидирован в Артёмовске

Артемовск, , 17:46 — REGNUM Офицер Главного управления разведки минобороны Украины Виталий Курсов ликвидирован в Артёмовске. Сообщение об этом опубликовано 14 апреля в Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Курсова уничтожили 7 апреля в Артёмовске бойцы отряда «Вагнер». Это не первый случай ликвидации офицера ГУР МО Украины.

В боевых действиях в Донбассе Курсов участвовал с 2014 года, он считался ветераном так называемой АТО.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», по информации Минобороны России, ведут интенсивные бои по освобождению кварталов в западных районах Артёмовска (до 1924 года — Бахмут). На флангах действуют подразделения ВДВ России, они препятствуют переброске к украинским войскам боеприпасов и подкрепления.