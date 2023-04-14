Вена, 14 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Читателей австрийской газеты Exxpress возмутились включением супруги украинского президента Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В категории «Лидеры» Зеленскую она попала на первую строчку за то, что она якобы продемонстрировала «беззаветное мужество» и стала «сердцем нации».

President.gov.ua Елена Зеленская

Читатели отмечают, что после поражения Украины эти деятели сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, тогда как тысячи простых людей погибли ни за что.

Так, один из читателей поинтересовался, где Зеленская служит «своему народу», ни в бутиках ли, в которых она тратит полученные Украиной деньги?

Другой пользователь недоумевает, в чём заключается мужество Зеленской? Он отметил, что они не воюет на фронте и не ухаживает за раненными.

Ещё один комментатор отметил, что остается лишь один вопрос о том, кто же получит Нобелевскую премию мира: Зеленский или его супруга?

Как передавало ИА REGNUM, зрители телеканала MSNBC предложили поставлять Украине больше консервированных помидоров после того, как жена президента страны Владимира Зеленского Елена пересказала украинскую байку о российском дроне, якобы сбитом банкой с томатами.

Рассказанный женой Зеленского фейк о дроне и банке консервированных помидоров был популярен на Украине и давно развенчан. Тем не менее первая леди Украины пересказала его 17 марта в эфире американского телеканала MSNBC.

Пользователи также вспомнили про полученные Украиной 130 млрд долларов и о платье Зеленской стоимостью 5 тысяч долларов, купленном «за счёт американских налогоплательщиков».