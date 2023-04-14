Джакарта, 14 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом 14 апреля сообщает агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что толчки произошло в 16:55 по времени UTC (12:55 мск) в 68 км к северо-западу от города Тубан-Джатим. Очаг залегал на глубине 632 км. Сведений о возможных разрушениях и жертвах нет. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует, однако возможны повторные толчки и афтершоки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на юго-востоке Турции, в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки произошли в районе Синджик провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине семи километров.

11 апреля подземные толчки были зафиксированы на Камчатке. Магнитуду землетрясения сейсмологи оценили в 5,8 балла. В ночь на 12 апреля произошло извержение вулкана Шивелуч, в некоторых муниципалитетах Камчатки начались пеплопады. Выбросам был присвоен красный (максимальный) код по шкале Международной организации гражданской авиации.