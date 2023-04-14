Киев, 14 апреля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Жителям подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики следует эвакуироваться, а тем, кто уже уехал — воздержаться от возвращения, заявили 14 апреля в министерстве реинтеграции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Ввиду активных военных действий ситуация в сфере безопасности в области остаётся чрезвычайно сложной», — отметили представители ведомства.

На новом месте жительства переселенцам будет оказана «финансовая, гуманитарная и психологическая помощь», пообещали в министерстве. Ранее украинские СМИ и Telegram-каналы неоднократно сообщали о случаях крайне неприязненного отношения к переселенцам со стороны местных жителей на Западной Украине и о множестве конфликтов на этой почве.

В начале апреля 2023 года жители Артёмовска рассказали журналистам, что ВСУ насильно эвакуируют детей из города и увозят на территорию Украины. В поисках детей военнослужащие осматривали даже подвалы домов, отмечали собеседники СМИ.