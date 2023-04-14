Каир, , 18:12 — REGNUM Пользователи социальных сетей в Египте раскритиковали трейлер документального исторического фильма «Царица Клеопатра» (Queen Cleopatra), анонсированного Netflix, из-за темнокожей исполнительницы главной роли. Об этом сообщает египетское издание Al Dostor.

Клеопатра Кадр из к/ф «Царица Клеопатра». Netflix

Видеосервис представил трейлер на текущей неделе, фильм должен выйти 10 мая. Царицу Древнего Египта Клеопатру сыграла британская актриса Адель Джеймс.

Пользователи соцсетей отметили, что выбор актрисы стал «продвижением утверждений об африканском централизме». Историк Мухаммед Шаабан заявил, что авторы фильма серьёзно противоречат историческим фактам: Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев и никаких африканских корней у неё не было.

«Как только трейлер начал продвигать царицу Клеопатру как темнокожую, для нас стало ясно, что мы увидим преднамеренную фальсификацию фактов во время просмотра документального фильма», — сказал Шаабан.

Как сообщало ИА REGNUM, зрители и кинокритики не раз осуждали создателей западных фильмов за темнокожих актёров, выбранных на главные роли. Так было в 2021 году, когда вышел британский трёхсерийный мини-сериал «Анна Болейн» о второй супруге короля Англии Генриха VIII Тюдора. Главную роль сыграла темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит. Актриса Холли Бэйли, которая сыграла русалочку Ариэль в американском музыкальном фильме, выходящем в 2023 году, рассказала, что темнокожие девочки-подростки и дети радуются тому, что героиня «похожа на них». Однако в Сети тизер фильма набрал в несколько раз больше дизлайков, чем отметок «мне нравится».