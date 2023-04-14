Арестованному ФБР по делу об утечке документов гвардейцу Тейшейре предъявили обвинения

Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Служащему Национальной гвардии ВВС Соединённых Штатов Америки Джеку Тейшейре предъявили обвинения в хранении, изъятии и передаче третьим лицам сверхсекретной информации.

Арест Джека Тейшейра Кадр из видео

Тейшейре предъявлены два пункта обвинения, в том числе в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне, а также в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов. По первому из пунктов суд может назначить Тейшейре 10 лет лишения свободы, по второму — пять лет.

Вопроса о том, признаёт ли он свою вину, представителю Национальной гвардии США не задавали.

Ранее сообщалось, что 14 апреля в Бостоне проходит заседание суда по делу Тейшейры, оно состоялось закрытом формате. После предъявления обвинений дело намерены направить на рассмотрение в Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, Тейшейра был задержан 13 апреля Федеральной службой безопасности (ФБР) США. Он был назван официальным подозреваемым по делу об утечке в Сеть сверхсекретных документов Пентагона.

Материалы попали в социальные сети 7 апреля. Часть сверхсекретных сведений касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине.