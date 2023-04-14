Глава Литвы Науседа наложил вето на закон о разных запретах для граждан РФ и Белоруссии

Вильнюс, , 17:30 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон о санкциях, предусматривающий разные запреты для граждан России и Белоруссии. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба главы республики.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«С точки зрения национальной безопасности нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии», — приводятся в сообщении слова Науседы.

Отмечается, что законопроект направлен закон в Сейм (парламент) на доработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сейм принял этот законопроект. Им предусматривались запрет гражданам России покупать недвижимость в Литве и приостановка рассмотрения просьб о выдаче видов на жительство. Первоначально предлагалось распространить ограничения и на граждан Белоруссии, но парламент от этого отказался.