В Кении от голода умерли четыре человека, которые ожидали скорого конца света

Найроби, , 17:32 — REGNUM Не менее четырёх членов религиозной секты скончались от голода в Кении, ожидая скорого конца света. Об этом 14 апреля сообщила кенийская газета Nation, ссылаясь на источник в полиции кенийского округа Килифи, в котором это произошло.

Кения Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, 13 апреля от голода умерли четыре человека, которые входили в сектантскую международную церковь «Хорошие новости», созданную 20 лет назад пастором Полом Маккензи.

Отмечается, что ещё 11 человек были доставлены в медучреждение, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что несколько дней назад община ушла в лес в ожидании конца света и второго пришествия Христа. Пастор Маккензи стал известен тем, что пропагандирует крайние формы голодания как наиболее быстрого пути для верующего обрести вечную жизнь. Суды в Кении с 2017 года возбуждали против него дела, но он продолжал оставаться на свободе. В минувшем месяце пастор был арестован по подозрению в причастности в гибели от голода двух несовершеннолетних.

Как передавало ИА REGNUM, в результате атаки злоумышленника в Гамбурге погибли как минимум шесть человек, семь человек получили тяжёлые ранения, ещё 17 пострадали легко. Эту стрельбу в полиции назвали «убийством на почве одержимости».