Москва, 14 апреля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. В Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим из страны и выступающим против неё иноагентам и деятелям шоу-бизнеса, сообщил 14 апреля вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой. Его слова приводит ТАСС.

«Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств», — отметил Толстой.

Владимир Федоренко/РИА Новости Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой

В Госдуму поступает множество обращений по этому вопросу, и некоторые из предложений носят «достаточно радикальный характер», депутаты попробуют найти справедливое решение в этой «крайне тонкой и деликатной сфере», добавил вице-спикер.

Рабочую группу возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в её состав также войдут глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и глава комитета по культуре Елена Ямпольская.

«Считаю, действовать надо сугубо в правовом поле. Дополнительные меры воздействия должны предусматриваться для тех, кто впрямую нарушает законодательство Российской Федерации, тем более — поддерживает противника», — написала Ямпольская в своём Telegram-канале.

В марте 2023 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что граждане, уехавшие в эмиграцию после начала СВО, совершили «аморальный поступок», бросив свою страну в тяжелую минуту, и что возвращаться они должны только после публичного выражения раскаяния.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в январе 2023 года отмечал, что в Госдуме обсуждают идею конфискации имущества уехавших из страны «предателей». Речь идёт только о тех, кто «поливает страну грязью», добавил Володин.