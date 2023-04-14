Донецк, 14 апреля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В преддверии светлого праздника Пасхи представители Народного фронта привезли куличи подразделениям на передовую и мирным жителям в города и посёлки освобожденных территорий новых российских регионов: Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области. В общей сложности представители президентского движения поздравили с Пасхой более 10 тыс. человек.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Пасхальные куличи

Свыше 5 тыс. освящённых куличей переданы военнослужащим Первого Донецкого армейского корпуса. Выпечку для них приготовили сёстры Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря в Подмосковье, которым помогали прихожане. Монахини старались порадовать бойцов. Солдаты оценили заботу и попробовали угощение, не дожидаясь Пасхи.

«Ребята там находятся на передовых позициях, и каждое тепло из дома — это их мотивация. Они чувствуют, что не брошены и что мы все находимся рядом. Эти куличи станут символом добра, победы и любви к нашим военнослужащим», — отметил представитель Народного фронта Александр Бессонов.

Более 1,5 тыс. куличей были доставлены Народным фронтом солдатам и жителям Луганской Народной Республики. Молодёжное крыло организации отправило угощение и гуманитарную помощь для детей в Горловский Богоявленский собор.

«Ребята пожертвовали нам сладости для детей, которые украсят жизнь наших маленьких прихожан в пасхальные праздники. Также Народный фронт передал для самого нашего младшего хора форму, в которой они будут присутствовать на службе, петь и прославлять Бога», — отметил протоиерей Дмитрий Абросимов.

В Запорожской области трём подразделениям ВС России передали 250 куличей. Вместе с ними представители Народного фронта передали бойцам письма от школьников из Хакасии и иконы в качестве оберегов.

Как отметил народный артист России, депутат Государственной думы Дмитрий Певцов сейчас буквально вся страна молится за российских военнослужащих, и важно тех, кто сейчас на передовой, духовно поддерживать.

16 апреля 2023 года православные христиане во всем мире встретят светлую Пасху. Всенощное бдение в храмах начнется около 23 часов в Великую субботу.

Ранее ИА REGNUM писало, что, президент России Владимир Путин посетит праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на праздничном столе у президента в дни Пасхи будут традиционные яйца и куличи.