Полковник ПВО Кнутов: войска ВС Украины используют фальшивые танки в зоне СВО

Москва, , 17:21 — REGNUM Понимая свою уязвимость ВСУ стали широко использовать надувные макеты артиллерийских установок и танков, некоторые макеты имитируют электромагнитное тепловое излучение, а личный состав создает видимость обслуживания этой техники. Об этом 14 апреля заявил военный историк, директор музея войск ПВО полковник Юрий Кнутов.

Имитация пулеметной точки ВСУ возле памятника героям Великой Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска © Евгений Биятов/РИА Новости

По словам военного эксперта, Вооружённые силы России изменили тактику нанесения ударов, они бьют только по подтверждённым и масштабным целям, поскольку ВСУ широко применяет фальшивые танки и артиллерию, чтобы запутать российских разведчиков.

«Мы знаем, что Украины сейчас широко использует макеты техники, ложные позиции для того, чтобы ввести нас в заблуждение, чтобы мы наносили удары не по реальным самоходкам, танкам или пусковым установкам ракет, а по их макетам, которые порой даже имитируют соответствующее электромагнитное и тепловое излучение», — приводит МК слова Кнутова.

Военный эксперт уточнил, что задачей разведки является определение ложных и реальных целей, он добавил, что надувные макеты у ВСУ довольно высокого качества, внешне они соответствуют оригиналу.

«По крайне мере, с расстояния в 200 метров, их сложно отличить от реальной техники», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего офицера ВМС США Байрона Кинга, США стоят на пороге геополитического фиаско на Украине. Он отметил, что в Вашингтоне военные эксперты почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть.

«Что это значит для вас? Что мир вот-вот изменится, я имею в виду большие перемены», — отметил Кинг.