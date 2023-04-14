Москва, 14 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Понимая свою уязвимость ВСУ стали широко использовать надувные макеты артиллерийских установок и танков, некоторые макеты имитируют электромагнитное тепловое излучение, а личный состав создает видимость обслуживания этой техники. Об этом 14 апреля заявил военный историк, директор музея войск ПВО полковник Юрий Кнутов.

Евгений Биятов/РИА Новости Имитация пулеметной точки ВСУ возле памятника героям Великой Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска

По словам военного эксперта, Вооружённые силы России изменили тактику нанесения ударов, они бьют только по подтверждённым и масштабным целям, поскольку ВСУ широко применяет фальшивые танки и артиллерию, чтобы запутать российских разведчиков.

«Мы знаем, что Украины сейчас широко использует макеты техники, ложные позиции для того, чтобы ввести нас в заблуждение, чтобы мы наносили удары не по реальным самоходкам, танкам или пусковым установкам ракет, а по их макетам, которые порой даже имитируют соответствующее электромагнитное и тепловое излучение», — приводит МК слова Кнутова.

Военный эксперт уточнил, что задачей разведки является определение ложных и реальных целей, он добавил, что надувные макеты у ВСУ довольно высокого качества, внешне они соответствуют оригиналу.

«По крайне мере, с расстояния в 200 метров, их сложно отличить от реальной техники», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего офицера ВМС США Байрона Кинга, США стоят на пороге геополитического фиаско на Украине. Он отметил, что в Вашингтоне военные эксперты почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть.

«Что это значит для вас? Что мир вот-вот изменится, я имею в виду большие перемены», — отметил Кинг.