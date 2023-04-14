Бывший офицер ВМС США Кинг: ситуация для Вашингтона на Украине становится катастрофичной

Вашингтон, , 17:00 — REGNUM США стоят на пороге геополитического фиаско на Украине. Об этом 14 апреля написал бывший офицер ВМС США Байрон Кинг в статье для издания The Daily Reckoning.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Вашингтоне военные эксперты почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть. Что это значит для вас? Что мир вот-вот изменится, я имею в виду большие перемены», — отметил Кинг.

Он добавил отметил, что Вашингтону следует готовиться к катастрофе, которая по масштабам будет сопоставима с поражениями во Вьетнаме и Афганистане.

По его словам, ни у США, ни у стран НАТО нет достаточной военно-промышленной базы, чтобы достичь тех объёмов, которые Россия может обеспечивать на постоянной основе.

Обозреватель подчеркнул, что для Киева всё закончится плохо, а в дальнейшем то же самое ожидает НАТО и большую часть Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. По его словам, в Белом доме уже понимают, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией, там началась паника.