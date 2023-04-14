Депутат Милонов прокомментировал намерение Ивана Урганта вернуться на Первый канал

Москва, , 16:49 — REGNUM Покинувшим Россию после начала специальной военной операции деятелям шоу-бизнеса следовало бы оставаться там, куда они уехали, заявил 14 апреля в интервью изданию «Абзац» депутат Госдумы Виталий Милонов.

Эмигранты Сергей Корсун © ИА REGNUM

Комментируя высказывания телеведущего Ивана Урганта о его планах вернуться в эфир Первого канала, Милонов заявил, что Ургант, по его мнению, не изменил свою точку зрения на политические события, а лишь хочет вернуться к прежнему источнику заработка.

«Они (покинувшие страны деятели шоу-бизнеса — ред.) надеялись, что западные спонсоры, как им казалось, облагодетельствуют их, а народ поддержит, но оказались никому не нужными, жалкими, невостребованными. И вот теперь потянулись вереницей. Просят и молят. Только не о пощаде, а о деньгах. Не поменяли они свою точку зрения, они просто жрать хотят», — сказал Милонов.

Покинувшим страну артистам следует искать источники своих доходов не в России, а «там, где они оказались в марте 2022-го, на задворках, холуями у европейцев», добавил Милонов.

После начала специальной военной операции России Ургант раскритиковал решение о её проведении и покинул страну. При этом он опровергал, что уехал в эмиграцию, и вернулся в Россию в середине 2022 года. Выход программ Урганта на Первом канале приостановлен, представители канала заявляли, что контракт с ведущим не разорван. В апреле 2023 года Ургант заявил, что уверен в своём возвращении в эфир Первого канала.