Глава СНБО Украины пообещал использовать любое незапрещённое оружие, чтобы вернуть Крым

Киев, , 16:52 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любые незапрещённые виды оружия, чтобы захватить территории, которые были освобождены Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, Крым является территорией Украины, поэтому Киев там будет испытывать и применять любое не запрещенное международным правом оружие, которое поможет захватить освобождённые Россией территории.

Как передавало ИА REGNUM, по словам директора Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатолия Ливена, власти Украины оказались в ловушке собственной политики по радикализации жителей страны. Ливен отметил, что независимо от того, будет ли запланированное наступление Украины успешным и приведёт ли украинские войска к границе Крыма, либо потерпит неудачу, Киев, скорее всего, столкнётся с растущими призывами правительств западных стран к некоторой форме временного территориального компромисса с Россией.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил обещанием подождать, встретить и похоронить ВСУ на угрозы украинского президента Владимира Зеленского начать наступление на полуостров.

«Зеленский в очередной раз пригрозил «приазовским» контрнаступлением ВСУ и «деоккупацией», сообщили СМИ. Ждём. Встретим. Похороним», — написал Аксёнов.