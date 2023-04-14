Москва, , 16:42 — REGNUM Стоимость барреля нефти Brent составит в 2023 году $80,7 с плавным понижением до отметки $70,6 к 2026 году, ожидает Минэкономразвития РФ. В правительство внесены согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023–2026 годы, сообщил 14 апреля журналистам представитель министерства.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно прогнозу, в 2023 году нефть Brent будет стоить $80,7 за баррель, в 2024 году — $75,7, в 2025 году — $71,9, в 2026 году — $70,6.

Экспорт из России в 2023 году министерство ожидает на уровне $465,9 млрд против $588,3 млрд в 2022 году. Ожидаемый показатель 2024 года — $484 млрд, 2025 года — $496,2 млрд, 2026 года — $505,1 млрд.

Импорт в Россию в 2023 году должен вырасти до $313,8 млрд с прошлогодних $280,4 млрд. В 2024 году импорт прогнозируется у отметки $332,8 млрд, в 2025 году — $347,4 млрд, в 2026 году — $362,7 млрд.

Рост промышленного производства в 2023 году должен составить 0,2%. Прежний, сентябрьский прогноз предполагал снижение на 1,3%. По итогам 2022 года снижение составило 0,6%. Темпы роста в 2024–2026 годах, как ожидается, вырастут до 2,8-2,9% в год.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что темп роста ВВП России в 2023 году оценивается на уровне 1,2%. К 2026 году он должен ускорится почти до 3%, в основном, за счёт восстановления потребительского спроса. По итогам 2022 года ВВП России уменьшился на 2,1%.